D100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler de kısıtlamadan etkilenecek. Ayrıca tören güzergahına bağlanan çok sayıda cadde ve sokakta araç geçişine izin verilmeyecek.

Valiliğin duyurusuna göre, Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi'nin gidiş ve geliş yönleri araç trafiğine kapatılacak.

Her iki tarihte de saat 05.45'te başlayacak yol kapatmalarının programların tamamlanmasına kadar sürmesi planlanıyor.

25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS nedeniyle Vatan Caddesi'ndeki genel tören provası 24 Ekim Cumartesi gününe alındı. Trafik kısıtlamaları hem prova günü hem de 29 Ekim'deki resmi tören sırasında uygulanacak.

Kapatılacak yollar ve bağlantılar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri

D100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler

10. Yıl Caddesi

Edirnekapı ve Oğuzhan Caddesi

Sofular, Halıcılar ve Akdeniz caddeleri

Akşemsettin Caddesi

Ordu Caddesi

Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray yönünden Vatan Caddesi'ne girişler

Keçeci Meydan Sokak

Hal Yolu'nun güneyinden gelen katılım

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddeleri (Kaleiçi)

Vatan Caddesi'ne bağlanan diğer cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU

Vatan Caddesi ve bağlantı yollarını kullanamayacak sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre sürücüler şu yolları tercih edebilecek:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D100 kara yolu

O-3 Hal Yolu

Yetkililer, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını, mümkün olduğu durumlarda toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor.