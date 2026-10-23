İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de o yollar kapanıyor! İşte alternatif güzergahlar
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek tören provası ve resmi tören nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 24 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Perşembe günleri saat 05.45'ten itibaren Vatan Caddesi ile bağlantı yollarında ulaşım kısıtlaması uygulanacak. Sürücüler için alternatif güzergâhlar da açıklandı.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek tören provası ve resmi tören nedeniyle alınacak trafik tedbirlerini duyurdu.
25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS nedeniyle Vatan Caddesi'ndeki genel tören provası 24 Ekim Cumartesi gününe alındı. Trafik kısıtlamaları hem prova günü hem de 29 Ekim'deki resmi tören sırasında uygulanacak.
Her iki tarihte de saat 05.45'te başlayacak yol kapatmalarının programların tamamlanmasına kadar sürmesi planlanıyor.
VATAN CADDESİ VE BAĞLANTI YOLLARI KAPATILACAK
Valiliğin duyurusuna göre, Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi'nin gidiş ve geliş yönleri araç trafiğine kapatılacak.
D100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler de kısıtlamadan etkilenecek. Ayrıca tören güzergahına bağlanan çok sayıda cadde ve sokakta araç geçişine izin verilmeyecek.
Kapatılacak yollar ve bağlantılar şöyle:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
- D100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
- 10. Yıl Caddesi
- Edirnekapı ve Oğuzhan Caddesi
- Sofular, Halıcılar ve Akdeniz caddeleri
- Akşemsettin Caddesi
- Ordu Caddesi
- Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray yönünden Vatan Caddesi'ne girişler
- Keçeci Meydan Sokak
- Hal Yolu'nun güneyinden gelen katılım
- Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddeleri (Kaleiçi)
- Vatan Caddesi'ne bağlanan diğer cadde ve sokaklar
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU
Vatan Caddesi ve bağlantı yollarını kullanamayacak sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre sürücüler şu yolları tercih edebilecek:
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D100 kara yolu
- O-3 Hal Yolu
Yetkililer, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını, mümkün olduğu durumlarda toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor.
111 PERSONEL GÖREV YAPACAK
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 58 kritik noktada toplam 111 personelin görevlendirileceği bildirildi. Çalışmalarda 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici görev alacak.
Sürücülerin 24 ve 29 Ekim tarihlerinde yola çıkmadan önce güzergahlarını planlamaları ve Vatan Caddesi çevresindeki trafik kısıtlamalarını dikkate almaları gerekiyor.