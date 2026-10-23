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Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği! Flaş patlayınca yakayı ele verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği! Flaş patlayınca yakayı ele verdi

İstanbul Tıp Fakültesinde bir hemşirenin kadınlar tuvaletinde kapının altından gelen flaşı fark etmesi, gizli çekim iddiasını ortaya çıkardı. Yaklaşık sekiz aydır kadın sağlık çalışanlarını gizlice görüntülediği ileri sürülen erkek çalışan, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İstanbul'da, Çapa olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesinin acil cerrahi biriminde çalışan bir erkek, kadın sağlık çalışanlarını tuvalette gizlice görüntülediği iddiasıyla tutuklandı. Olay, geçen hafta tuvaleti kullanan bir hemşirenin telefon flaşını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği! Flaş patlayınca yakayı ele verdi - 1

İddiaya göre hemşire, kapının altından gelen flaşı görünce kapıyı açtı ve erkek çalışanı elinde telefonla yakalayarak müdahale etti. Kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu da ileri sürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği! Flaş patlayınca yakayı ele verdi - 2

TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ BULUNDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulundu. Şüphelinin yaklaşık sekiz ay boyunca kadın çalışanları tuvalette benzer şekilde gizlice görüntülediği iddia edildi.

Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği! Flaş patlayınca yakayı ele verdi - 3

Kadın sağlık çalışanları, kendilerinin de benzer bir duruma maruz kalmış olabileceği endişesiyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ACİL CERRAHİ BİRİMİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Olay üzerine acil cerrahi biriminin önünde eylem düzenleyen kadın sağlık çalışanları, hastane yönetiminin sorumluluk almasını istedi.

Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği! Flaş patlayınca yakayı ele verdi - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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