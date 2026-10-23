İstanbul Tıp Fakültesinde bir hemşirenin kadınlar tuvaletinde kapının altından gelen flaşı fark etmesi, gizli çekim iddiasını ortaya çıkardı. Yaklaşık sekiz aydır kadın sağlık çalışanlarını gizlice görüntülediği ileri sürülen erkek çalışan, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İstanbul'da, Çapa olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesinin acil cerrahi biriminde çalışan bir erkek, kadın sağlık çalışanlarını tuvalette gizlice görüntülediği iddiasıyla tutuklandı. Olay, geçen hafta tuvaleti kullanan bir hemşirenin telefon flaşını fark etmesiyle ortaya çıktı.

İddiaya göre hemşire, kapının altından gelen flaşı görünce kapıyı açtı ve erkek çalışanı elinde telefonla yakalayarak müdahale etti. Kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu da ileri sürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.