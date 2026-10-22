Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at için seferberlik: AFAD ekipleri kurtardı
Giriş Tarihi:
|
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evin bahçesinden kaçarak yakınlardaki foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bacağında yara oluşan at barınağa götürüldü.
71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bir evin bahçesindeki at, bulunduğu yerden kaçarak yakınlardaki foseptik çukuruna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda at, düştüğü çukurdan kurtarıldı.
Bacağında yara oluşan at, belediye personelince barınağa götürüldü.