Trabzon Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören genç öğrencinin vefatı, üniversite camiasını yasa boğdu.

Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, yaklaşık üç gün önce rahatsızlanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDAKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri bulunan Gedik'in, bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Genç öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜN RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hatice Kübra Gedik'in genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesini, yakınlarını ve üniversite camiasını yasa boğdu. Genç öğrencinin bugün Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Hatice Kübra Gedik'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik'in geçirdiği elim bir rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan öğrencimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz."