Çorum'da imam lojmanında başlayan yangın boş eve sıçradı: İki yapı zarar gördü
Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki müstakil eve sıçradı. Köyde paniğe neden olan yangına İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında iki yapıda da hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu.
Yangın, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyündeki imam lojmanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kullanılmayan eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında imam lojmanı ile kullanılmayan evde hasar meydana geldi.
BAŞKAN ÇİZİKCİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaylacıkseki köyümüzde imam lojmanında başlayan yangın, kullanılmayan bir eve de sıçramış; itfaiye ekiplerimizin zamanında ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, hemşehrilerimize ve Yaylacıkseki köyümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.