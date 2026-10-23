Çorum'da imam lojmanında başlayan yangın boş eve sıçradı: İki yapı zarar gördü

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki müstakil eve sıçradı. Köyde paniğe neden olan yangına İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında iki yapıda da hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu.

Yangın, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyündeki imam lojmanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kullanılmayan eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında imam lojmanı ile kullanılmayan evde hasar meydana geldi.