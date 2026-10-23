Kayseri'de tramvay faciası! 68 yaşındaki yaya ağır yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan 68 yaşındaki İ.V.'ye seyir halindeki tramvay çarptı. Şehit Mustafa Şimşek İstasyonu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili ekipler harekete geçti.
Şehit Üst Teğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'ndaki Şehit Mustafa Şimşek İstasyonu'nda karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan İ.V'ye (68) seyir halindeki tramvay çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İ.V. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.