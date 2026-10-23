Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde, Erciyes 2 Caddesi ile Oğuz Geçidi'nin kesişiminde meydana geldi. T.H. yönetimindeki 38 VP 182 plakalı otomobil ile Rıfat İlkaya'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Rıfat İlkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.H. ise ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.