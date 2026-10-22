Mersin’de 3 katlı binada çökme paniği! 40 kişi tahliye edildi
Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde 3 katlı bir apartmanın zemininde meydana gelen çökme ve oluşan hasar paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen AFAD ve emniyet ekipleri, olası bir tehlikeye karşı binada yaşayan 40 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada zemin çökmesi ve hasar meydana geldi. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgi verdi. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi.
"YAĞMUR SULARI BİNANIN ALTINDAKİ TOPRAĞI BOŞALTIYOR"
Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemde etkili olan yağışların ardından meydana geldiğini belirterek, "Son dönemlerdeki yoğun yağışlardan dolayı bizim bir logar giderimiz vardı, iptal edilmiş logar gideri. Su, yağmur suları o logar giderinden kendine yol bularak binanın kenarındaki betonun altındaki yerden dışarıya toprağı boşaltıyor. Bu boşaltma sonucunda daha önce hafiften çökmemiz vardı zaten orada. Daha önce de tamir edilmişti. Bu yüzden logarı iptal ettik. Ve çökme meydana geliyor. Çökme meydana gelince komşularımız bunu görüyor, bunu görünce AFAD'a haber veriyor. AFAD'a haber verilmesi sonucu polislerimiz, sağ olsun, kaymakamımız geldi. Emniyetimiz geldi. Emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.