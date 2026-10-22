İstanbul'da trafik kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar

Trafik yoğunluğunun yüzde 87'ye ulaştığı İstanbul'da, özellikle akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

KÖPRÜLERDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ile Sultanbeyli ve Maltepe ile Kartal arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda ise Kavacık'tan Ataşehir'e kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Okmeydanı'nda arızalanan araç nedeniyle yoldaki bir şeridin trafiğe kapatılması bölgede trafik akışını aksatıyor.