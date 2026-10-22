Karar Resmi Gazete'de: 3 ilçenin yargı çevresi değişti!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin ağır ceza mahkemesi yargı çevresini yeniden belirledi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla üç ilçe, Tekirdağ ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı. Coğrafi konum ve ulaşım imkânları dikkate alınarak alınan karar, 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bazı ilçelerin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre, Malkara ilçesinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanırken, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. İşbu kararın 21 Ekim Çarşamba Günü'nden itibaren uygulanmasına karar verildi.