Karar Resmi Gazete'de: 3 ilçenin yargı çevresi değişti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin ağır ceza mahkemesi yargı çevresini yeniden belirledi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla üç ilçe, Tekirdağ ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı. Coğrafi konum ve ulaşım imkânları dikkate alınarak alınan karar, 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girdi.