Küba’dan ABD’ye ambargo resti: “Halkın günlük yaşamını hedef alıyorlar”

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Havana’da düzenlediği basın toplantısında ABD yönetimini, onlarca yıldır uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargolarla Küba halkını hedef almakla suçladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki oylama öncesinde üye ülkelere baskı yapıldığını öne süren Rodriguez, Washington yönetimine sert sözlerle yüklenerek “BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir” dedi.

ABD'yi Küba halkının günlük yaşamını hedef alan ambargolar uygulamakla suçlayan Rodriguez, "Askeri, nükleer, ekonomik ve teknolojik bir süper güç; barışçıl ve barışsever bir millete karşı gaddarca ve kesintisiz bir baskı eylemi yürütüyor." ifadesini kullandı.

Rodriguez, ABD'nin üye ülkelere yönelik tutumunu eleştirerek, "Washington yönetimi, BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir. Ulusların egemen iradesini şantaj ve yaptırım tehditleriyle gasbetmeye çalışan bu anlayış, çok taraflı diplomasinin temel ilkelerine yönelik doğrudan bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Onlarca yıldır süren ablukanın boyutlarına dikkati çeken Rodriguez, "Ülkemize uygulanan ekonomik, ticari ve finansal ambargo yalnızca bir politika değil, Küba halkının günlük yaşamını ve kalkınma hakkını hedef alan sistemli bir abluka uygulamasıdır." şeklinde konuştu.

Rodriguez, ABD yönetiminin hükümetler ve BM temsilciliklerine tehdit içeren belgeler dağıttığını, ABD'li yetkililerin ise Küba aleyhinde oy kullanmak istemeyen bazı ülkelerden oylamada "çekimser kalmalarını" veya "salona girmemelerini" istediğini öne sürdü.

