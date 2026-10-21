Koyun otlatan çobanın gizemli ölümü! Kafasını vurmuşlar
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi’nde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek (44), arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden 44 yaşındaki Ömer Özek, arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek, iddiaya göre bölgede koyun otlatan başka bir kişi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
BAŞINDAN DARBE ALDIĞI BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Özek'in hayatını kaybettiği ve başından darbe aldığı belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Özek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.