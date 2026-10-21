Koyun otlatan çobanın gizemli ölümü! Kafasını vurmuşlar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden 44 yaşındaki Ömer Özek, arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek, iddiaya göre bölgede koyun otlatan başka bir kişi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.