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Koyun otlatan çobanın gizemli ölümü! Kafasını vurmuşlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Koyun otlatan çobanın gizemli ölümü! Kafasını vurmuşlar

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi’nde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek (44), arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden 44 yaşındaki Ömer Özek, arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek, iddiaya göre bölgede koyun otlatan başka bir kişi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Koyun otlatan çobanın gizemli ölümü! Kafasını vurmuşlar - 1

BAŞINDAN DARBE ALDIĞI BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Özek'in hayatını kaybettiği ve başından darbe aldığı belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Özek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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