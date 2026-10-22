Adana Kozan'da katledilmişti! Sevda Dinler'in ölümünde kahreden detay

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesiyle piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, daha önce kendisini rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı aldığı belirtilen Ganber F.'nin tüfekli saldırısında hayatını kaybetti. Katil kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Cenaze namazında konuşan imamın söylediği sözler yürekleri dağladı. 22 yaşındaki kadının “KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım” dediği ortaya çıktı.