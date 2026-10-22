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Adana Kozan'da katledilmişti! Sevda Dinler'in ölümünde kahreden detay

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana Kozan'da katledilmişti! Sevda Dinler'in ölümünde kahreden detay

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesiyle piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, daha önce kendisini rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı aldığı belirtilen Ganber F.'nin tüfekli saldırısında hayatını kaybetti. Katil kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Cenaze namazında konuşan imamın söylediği sözler yürekleri dağladı. 22 yaşındaki kadının “KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım” dediği ortaya çıktı.

Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi.

İddiaya göre, Sevda Dinler (22), ailesiyle pikniğe gittiği sırada daha önce kendisini rahatsız ettiği ve uzaklaştırma kararı aldığı Ganber F. (42) ile karşılaştı.

Genç kızı pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Fotoğraf: İHAGenç kızı pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Fotoğraf: İHA

Şüpheli, yanında getirdiği tüfekle genç kıza peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Dinler'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Saldırının ardından aracına yönelerek kaçmaya çalışan şüphelinin önünü, mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Genç kızın cenazesi, otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü.

Ailesinin yanında katledilen genç kız son yolculuğuna uğurlandı | Fotoğraf: İHAAilesinin yanında katledilen genç kız son yolculuğuna uğurlandı | Fotoğraf: İHA

Cenaze namazı öncesi konuşan imam, Sevda Dinler'in kendisine, "KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım" dediğini aktardı. Genç kız, kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan, genç kızın şüpheli hakkında aldığı uzaklaştırma kararının olay tarihinde yürürlükte olmadığı öğrenildi.

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