KENDİ AYAĞINA SIKTI

Özgü, kendisine artık yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Yılmaz ile kahvehanede yeniden tartıştı. Üzerindeki tabancayla Yılmaz'a ateş etmek isteyen Özgü'nün silahından çıkan kurşun, kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra Yılmaz'ı boğazından ve kalbinden bıçakladı. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.