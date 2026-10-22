Ankara’da eski ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü! Sosyal medyada paylaştı: Caddenin delikanlısı ne oldu lan!
Ankara’nın Altındağ ilçesinde Mehmet Özgü (45), eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz’ı (44) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Özgü, olay yerinde gözaltına alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Mehmet Özgü (45), tartıştığı eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özgü, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre korsan taksicilik yapan Mehmet Özgü ile üç ay öncesine kadar aynı evde yaşadığı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda çıkan tartışmanın ardından husumet oluştu.
KENDİ AYAĞINA SIKTI
Özgü, kendisine artık yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Yılmaz ile kahvehanede yeniden tartıştı. Üzerindeki tabancayla Yılmaz'a ateş etmek isteyen Özgü'nün silahından çıkan kurşun, kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra Yılmaz'ı boğazından ve kalbinden bıçakladı. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP TEHDİTLERDE BULUNDU
Özgü, cinayetin ardından Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgü'yü olay yerinde gözaltına aldı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.