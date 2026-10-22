Bursa'da 20 ayrı suç kaydı olan firari çatı arasında kıskıvrak yakalandı
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Bursa’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu belirlenen firari B.B., polisin titiz saha çalışması sonucu çatı arasında gizlenirken kıskıvrak yakalandı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren hükümlü, adli makamlara sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu belirlenen B.B. isimli şahsı takibe aldı.
Şahsın yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği tespit edildi. Ekiplerin titiz saha çalışmaları sonucunda B.B.'nin, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yerleşim kaydı bulunmayan bir ikamette saklandığı belirlendi.
Savcılıktan alınan karar doğrultusunda düzenlenen operasyonla evin çatı arasında gizlenirken yakalanan B.B., adli makamlara sevk edildi.