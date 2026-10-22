Bursa'da 20 ayrı suç kaydı olan firari çatı arasında kıskıvrak yakalandı

Bursa’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu belirlenen firari B.B., polisin titiz saha çalışması sonucu çatı arasında gizlenirken kıskıvrak yakalandı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren hükümlü, adli makamlara sevk edildi.