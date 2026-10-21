Yaktığı ateşin içine düşerek öldü! Bastonu kırılan yaşlı adamın acı sonu
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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde bahçe temizliği yapan Mehmet Ertok (87), iddiaya göre bastonunun kırılması üzerine dengesini kaybederek yaktığı ateşe düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ertok’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçe temizliği yapan 87 yaşındaki Mehmet Ertok, iddiaya göre bastonunun kırılması sonucu dengesini kaybederek yaktığı ateşin içine düştü. Sağlık ekipleri, Ertok'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Bodrum ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçesinde temizlik amacıyla ateş yakan Mehmet Ertok, iddiaya göre kullandığı bastonun kırılması üzerine dengesini kaybederek ateşe düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 87 yaşındaki Ertok'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.