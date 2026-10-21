Annesi ve kardeşinin uyuduğu sırada da çocuğa istismarda bulunan sanık, para vererek yaşananları annesine anlatmamasını istedi. Bir yıl boyunca istismarı sürdürdüğü belirtilen O.E., yaşadıklarını anlatması halinde yurda verileceğini söyleyerek çocuğu korkuttu. Sanık, "Anneni öldürürüm" sözleriyle de çocuğu tehdit etti.

Antalya'da görülen davada sanık O.E., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (Foto: İHA)

YAŞADIKLARINI REHBERLİK ÖĞRETMENİNE ANLATTI

Korktuğu için yaşadıklarını bir süre gizleyen çocuk, daha sonra durumu annesine ve rehberlik öğretmenine anlattı. Anne S.S., kızına cinsel istismarda bulunduğunu belirttiği O.E. hakkında polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Annesiyle birlikte polise gideceği sırada sanıktan korktuğu için yaşadıklarını gizlemeye çalışan çocuk, Çocuk İzlem Merkezinde alınan ifadesinde istismarı anlattı.

Soruşturma kapsamında çocuğun rehberlik öğretmeninin de ifadesine başvuruldu. Öğretmen, öğrencisinin annesinin birlikte yaşadığı kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığını belirtti.

Soruşturmanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çocuğun ve annesinin beyanları, tanık ifadeleri ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildi.

Savcılık, sanığın çocuğa defalarca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Hapis cezası verilmesi halinde kamu görevinde bulunma gibi bazı haklarının da kısıtlanması istendi.

MAHKEMEDEN 30 YIL HAPİS CEZASI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına çocuğun annesi S.S. ve taraf avukatları katıldı. Bu dosyada tutuksuz yargılanan O.E. ise duruşmaya katılmadı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan sanığın, duruşma günü izinli olarak dışarıda olduğu iddia edildi.

Duruşmada önceki mütalaasını tekrarlayan savcı, çocuğun ve annesinin ifadeleri ile rehberlik öğretmeninin anlatımlarını değerlendirerek sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarın birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle cezanın artırılmasını da istedi.

Mahkeme heyeti, suç tarihinde 12 yaşından küçük olan çocuğa yönelik "nitelikli cinsel istismar" suçundan sanığa önce 18 yıl hapis cezası verdi. Suçun tehditle ve birden fazla kez işlenmesi nedeniyle yapılan artırımlarla ceza 33 yıl 9 aya yükseldi.

Ancak yasal üst sınır nedeniyle sanığın cezası 30 yıl hapis olarak belirlendi. Heyet, sanığın geçmişteki mahkumiyetleri ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

Verilen cezanın süresini ve sanığın kaçma şüphesini dikkate alan mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağına hükmederek O.E. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.