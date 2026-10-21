Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Edanur ve Nafis Kıran çifti, ikinci çocukları Cabir Ata'nın birinci yaş gününü kutladı. Ancak kutlamanın ardından evde yaşanan olay, ailenin sevincini kısa sürede büyük bir korkuya dönüştürdü.

Şimşek, "Bebeğimiz, evde solunumunun durması üzerine yapılan acil çağrının ardından hastaneye getirildi ve çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Sol akciğerinin kapandığı, oksijen seviyesinin ciddi biçimde düştüğü ve genel durumunun ağırlaştığı bilgisi bize ulaştı. Oksijen seviyesi yüzde 50 civarında olduğu için doğrudan bronkoskopi yapmak riskliydi. Bu nedenle önce bebeğimizi ECMO cihazına bağlayarak kalp ve akciğer desteği sağladık" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, bebeğin hastaneye getirildiğinde durumunun ağır olduğunu anlattı.

Doktorlar, solunum yollarına müdahale edilebilmesi için öncelikle bebeğin oksijen seviyesinin yükseltilmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine kalp ve akciğerin görevini destekleyen ECMO cihazı devreye alındı.

Hastanede yapılan değerlendirmelerde bebeğin sol akciğerinin kapandığı ve kandaki oksijen seviyesinin kritik düzeye gerilediği tespit edildi.

Şimşek, "Cumartesi gecesi başladığımız müdahale sabaha kadar sürdü. Cevizi ancak parçalayarak çıkarabildik. Yabancı cismi çıkardıktan sonra akciğer düzeldi ve bebeğimiz uyandı. Ardından ECMO cihazından ayırdık. Artık rutin takip aşamasına geçtik. Bundan sonraki süreçte servis takibine alınmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Op. Dr. Şimşek, "Üst solunum yolunda ciddi ödem bulunduğu için trakeostomi açmak zorunda kaldık. Ardından sol akciğere ulaştığımızda bir kitleyle karşılaştık. Başlangıçta bunun ceviz olabileceğini düşündük. Kitleyi parçalayarak çıkardığımızda bunun gerçekten ceviz olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Ardından bronkoskopi yöntemiyle sol akciğere ulaşıldı. Doktorlar burada solunum yolunu tıkayan bir kitleyle karşılaştı.

AKCİĞERDEKİ KİTLENİN NE OLDUĞU OPERASYONDA ANLAŞILDI

Op. Dr. Murat Şimşek, sabaha kadar süren operasyonla çıkarılan cevizin ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. (Foto: İHA)

DOKTORDAN AİLELERE HAYATİ UYARI

Cabir Ata'nın yaşadığı olayın küçük çocuklarda yabancı cisimlerin solunum yoluna kaçmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiğini belirten Op. Dr. Murat Şimşek, aileleri dikkatli olmaya çağırdı.

Şimşek, "Özellikle bebeklerin ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde küçük cisimler ve kolayca solunum yoluna kaçabilecek yiyecekler bırakılmamalıdır. Çocuklar bu tür maddeleri solunum yollarına kaçırabilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilir. Bebeğimizin oksijen seviyesini ECMO desteğiyle belirli bir düzeyde tutabildiğimiz için müdahaleyi daha güvenli şekilde gerçekleştirdik. Aileler, çocuklarının ulaşabileceği yerlerde bu tür cisimleri kesinlikle bırakmamalıdır" ifadelerini kullandı.

CABİR ATA BEBEKTEN SEVİNDİREN HABER

Sol akciğerinden ceviz çıkarılan bir yaşındaki Cabir Ata Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayati tehlike yaşadığı saatlerin ardından ECMO desteğinden ayrılan bebeğin hastanedeki takip ve tedavisi sürüyor.