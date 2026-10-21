1 yaşındaki bebeğin akciğerinden ceviz çıktı! Doktorlar sabaha kadar süren operasyonla kurtardı
Konya'da ilk doğum günü kutlamasının ardından ablasının oynadığı cevizi yutan 1 yaşındaki Cabir Ata Kıran, aniden nefessiz kalarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerine kaçan ceviz, sabaha kadar süren operasyonla çıkarıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Edanur ve Nafis Kıran çifti, ikinci çocukları Cabir Ata'nın birinci yaş gününü kutladı. Ancak kutlamanın ardından evde yaşanan olay, ailenin sevincini kısa sürede büyük bir korkuya dönüştürdü.
Kendisinden 11 ay büyük olan ablasının oynadığı cevizlerden birini alan Cabir Ata, cevizi yuttuktan sonra aniden nefessiz kaldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan bebek hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Konya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilen Cabir Ata'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
BİRİNCİ YAŞ GÜNÜNÜN ARDINDAN KORKU DOLU ANLAR
Hastanede yapılan değerlendirmelerde bebeğin sol akciğerinin kapandığı ve kandaki oksijen seviyesinin kritik düzeye gerilediği tespit edildi.
Doktorlar, solunum yollarına müdahale edilebilmesi için öncelikle bebeğin oksijen seviyesinin yükseltilmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine kalp ve akciğerin görevini destekleyen ECMO cihazı devreye alındı.
OKSİJEN SEVİYESİ YÜZDE 50'YE KADAR DÜŞTÜ
Operasyonu gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, bebeğin hastaneye getirildiğinde durumunun ağır olduğunu anlattı.
Şimşek, "Bebeğimiz, evde solunumunun durması üzerine yapılan acil çağrının ardından hastaneye getirildi ve çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Sol akciğerinin kapandığı, oksijen seviyesinin ciddi biçimde düştüğü ve genel durumunun ağırlaştığı bilgisi bize ulaştı. Oksijen seviyesi yüzde 50 civarında olduğu için doğrudan bronkoskopi yapmak riskliydi. Bu nedenle önce bebeğimizi ECMO cihazına bağlayarak kalp ve akciğer desteği sağladık" dedi.
AKCİĞERDEKİ KİTLENİN NE OLDUĞU OPERASYONDA ANLAŞILDI
ECMO desteğinin ardından bebeğin solunum yollarına müdahale edildi. Üst solunum yolunda ciddi ödem tespit eden doktorlar, hava yolunu güvence altına almak amacıyla trakeostomi işlemi uyguladı.
Ardından bronkoskopi yöntemiyle sol akciğere ulaşıldı. Doktorlar burada solunum yolunu tıkayan bir kitleyle karşılaştı.
Op. Dr. Şimşek, "Üst solunum yolunda ciddi ödem bulunduğu için trakeostomi açmak zorunda kaldık. Ardından sol akciğere ulaştığımızda bir kitleyle karşılaştık. Başlangıçta bunun ceviz olabileceğini düşündük. Kitleyi parçalayarak çıkardığımızda bunun gerçekten ceviz olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.
SABAHA KADAR SÜREN OPERASYONLA ÇIKARILDI
Doktorların saatler süren müdahalesi sonucunda bebeğin sol akciğerindeki ceviz parçalanarak çıkarıldı.
Yabancı cismin çıkarılmasının ardından akciğerin yeniden açıldığını belirten Şimşek, bebeğin uyandığını ve ECMO desteğinden ayrıldığını söyledi.
Şimşek, "Cumartesi gecesi başladığımız müdahale sabaha kadar sürdü. Cevizi ancak parçalayarak çıkarabildik. Yabancı cismi çıkardıktan sonra akciğer düzeldi ve bebeğimiz uyandı. Ardından ECMO cihazından ayırdık. Artık rutin takip aşamasına geçtik. Bundan sonraki süreçte servis takibine alınmasını planlıyoruz" diye konuştu.
DOKTORDAN AİLELERE HAYATİ UYARI
Cabir Ata'nın yaşadığı olayın küçük çocuklarda yabancı cisimlerin solunum yoluna kaçmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiğini belirten Op. Dr. Murat Şimşek, aileleri dikkatli olmaya çağırdı.
Şimşek, "Özellikle bebeklerin ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde küçük cisimler ve kolayca solunum yoluna kaçabilecek yiyecekler bırakılmamalıdır. Çocuklar bu tür maddeleri solunum yollarına kaçırabilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilir. Bebeğimizin oksijen seviyesini ECMO desteğiyle belirli bir düzeyde tutabildiğimiz için müdahaleyi daha güvenli şekilde gerçekleştirdik. Aileler, çocuklarının ulaşabileceği yerlerde bu tür cisimleri kesinlikle bırakmamalıdır" ifadelerini kullandı.
CABİR ATA BEBEKTEN SEVİNDİREN HABER
Sol akciğerinden ceviz çıkarılan bir yaşındaki Cabir Ata Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayati tehlike yaşadığı saatlerin ardından ECMO desteğinden ayrılan bebeğin hastanedeki takip ve tedavisi sürüyor.