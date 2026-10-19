Beyoğlu'nda iki çocuğa cinsel istismar iddiası
İstanbul Beyoğlu'nda 12 ve 13 yaşındaki iki çocuğun zorla alıkonularak cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki tutuklu sanık Yusuf P. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ayrıntıları da iddianamede yer aldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşandığı belirtilen ve iki çocuğun mağdur olduğu cinsel istismar iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki tutuklu sanık Yusuf P. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İKİ ÇOCUĞU APARTMANA ÇAĞIRDI
İddianameye göre olay, geçtiğimiz yıl Beyoğlu'nda meydana geldi. Yusuf P., apartmanın önünde karşılaştığı 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocukla bir süre konuştuktan sonra onları binanın içine çağırdı.
Sanığın apartmana giren çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
ÇOCUKLARI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI
Sabah'ta yer alan habere göre iddianamede Yusuf P.'nin çocuklara yönelik cinsel içerikli davranışlarda bulunduğu ve onları ölümle tehdit ettiği iddialarına yer verildi.
Olay yerinden kaçmayı başaran çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alınan şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
OLAYDAN ÖNCE MESAJ GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı.
Sanığın olaydan üç gün önce çocuklardan birinin cep telefonuna üç mesaj gönderdiği ve bir kez arama yaptığı belirtildi.
Savcılık, elde edilen delillerin sanık hakkında dava açılması için yeterli olduğu değerlendirmesinde bulundu.
20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından Yusuf P. hakkında iddianame düzenlendi.
Sanığın "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamaları kapsamında 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı bildirildi.