İstanbul Beyoğlu'nda 12 ve 13 yaşındaki iki çocuğun zorla alıkonularak cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki tutuklu sanık Yusuf P. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ayrıntıları da iddianamede yer aldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşandığı belirtilen ve iki çocuğun mağdur olduğu cinsel istismar iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki tutuklu sanık Yusuf P. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Yusuf P. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. İKİ ÇOCUĞU APARTMANA ÇAĞIRDI İddianameye göre olay, geçtiğimiz yıl Beyoğlu'nda meydana geldi. Yusuf P., apartmanın önünde karşılaştığı 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocukla bir süre konuştuktan sonra onları binanın içine çağırdı. Sanığın apartmana giren çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. ÇOCUKLARI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI Sabah'ta yer alan habere göre iddianamede Yusuf P.'nin çocuklara yönelik cinsel içerikli davranışlarda bulunduğu ve onları ölümle tehdit ettiği iddialarına yer verildi. Olay yerinden kaçmayı başaran çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.