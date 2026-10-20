Sinop'ta kanlı tartışma! Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Sinop'un Erfelek ilçesinde 70 yaşındaki Cemal Aydın, tartıştığı arkadaşı 60 yaşındaki Sabri Karasu'yu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Sinop'un Erfelek ilçesinde 70 yaşındaki Cemal Aydın, tartıştığı arkadaşı 60 yaşındaki Sabri Karasu'yu silahla vurarak öldürdü. Aydın, olayın ardından aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, Cemal Aydın (70) ile arkadaşı Sabri Karasu (60) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, yanındaki silahla Karasu'ya ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.