İstanbul'da isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerine yarın 11 saat boyunca su verilemeyecek.

İSALE BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAK

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.