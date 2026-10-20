Trabzon'da denize açılan balıkçıların avladıkları palamutları tekneye çektiği sırada halatın kopması sonucu vinç sistemi üzerlerine devrildi. Feci kazada 40 yaşındaki İzzet Sırtbaşı hayatını kaybederken, 3 balıkçı yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar teknenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trabzon'da tekneyle avlanırken ağ çekmede kullanılan vinç sistemi üzerine devrilen İzzet Sırtbaşı (40) hayatını kaybetti, 3 balıkçı yaralandı. Olay anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ÇOCUK BABASI İZZET SIRTBAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün öğle saatlerinde denizin 30 mil açığında meydana geldi. Akçaabat'tan tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları makarayla tekneye çekmeye başladı. Bu sırada halatın kopması sonucu vinç sistemi balıkçıların üzerine devrildi. Olayda, 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine başka bir tekne ile Araklı Limanı'na getirilen balıkçılar ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı kurtarılamadı. Sırtbaşı'nın cenazesi, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

FACİA ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç sisteminin ağı çeken balıkçıların üzerine devrildiği ve balıkçıların yaşadığı panik anları yer aldı.