Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra alev alev yandı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç bir dükkana girerken, ortalık savaş alanına döndü. İki kişinin yaralandığı kazada, yanan otomobilde mahsur kalan yaralıları kurtarmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı'nda meydana gelen kazada, A.Ö. yönetimindeki 06 VIU 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 ACN 284 ve 38 UT 302 plakalı otomobiller ile 38 ARZ 459 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yeniden yola savrulan otomobil alev alırken, hafif ticari araç ise bir dükkana girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti.
Kazada yaralanan sürücü A.Ö. ile yolcu R.B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yanan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZAYA TANIK OLAN VATANDAŞ YARALILARI KURTARDI
Kazayı gören ve yanan otomobildeki yaralıları çıkararak güvenli bölgeye taşıyan vatandaşlardan Mert Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.
Yılmaz, "Biz yolun karşısındaki oyun salonundaydık. Bir lastik sesi ve gürültü duyduk. Buraya gelmeden önce park hâlindeki araçları görmüştük. Araçlardan biri dükkânın içine girmiş. Araçlara çarpan otomobil yanmaya başladı. Sürücünün başından yaralandığını gördük ve onu otomobilden çıkardık. Yolcu olarak bir abla da vardı. O da sıkışmıştı. Yardım ederek onu da otomobilden çıkardık. Otomobilin yandığını görünce hemen müdahale etmeye başladık. İtfaiye ekipleri de hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ve polis ekipleri, araç sahipleri ve bina sakinleri kazaya yardıma koştu." dedi.