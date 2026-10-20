Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

KAZAYA TANIK OLAN VATANDAŞ YARALILARI KURTARDI

Kazayı gören ve yanan otomobildeki yaralıları çıkararak güvenli bölgeye taşıyan vatandaşlardan Mert Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Yılmaz, "Biz yolun karşısındaki oyun salonundaydık. Bir lastik sesi ve gürültü duyduk. Buraya gelmeden önce park hâlindeki araçları görmüştük. Araçlardan biri dükkânın içine girmiş. Araçlara çarpan otomobil yanmaya başladı. Sürücünün başından yaralandığını gördük ve onu otomobilden çıkardık. Yolcu olarak bir abla da vardı. O da sıkışmıştı. Yardım ederek onu da otomobilden çıkardık. Otomobilin yandığını görünce hemen müdahale etmeye başladık. İtfaiye ekipleri de hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ve polis ekipleri, araç sahipleri ve bina sakinleri kazaya yardıma koştu." dedi.