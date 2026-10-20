Kendisini “başsavcı vekili” diye tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar: Sahte mahkeme kararıyla dolandırıcılık tuzağı
Antalya’da kendisini “Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili” olarak tanıtarak sahte mahkeme kararlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen E.G. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalandı. Mahkemelerdeki davaları lehte sonuçlandırma vaadinde bulunan şüphelilerin, 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin lira aldığı belirlendi. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde sahte mahkeme kararları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Antalya'da araç kiralama şirketi işleten H.Ç. (48), kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan E.G.'nin, Finike'de görülen gayrimenkul anlaşmazlığı davasını lehine sonuçlandırma vaadiyle kendisinden 279 bin lira aldığını belirterek polise başvurdu.
"HAKİMLERE VERECEĞİZ" DİYEREK 1.5 MİLYON LİRA DAHA İSTEDİLER
Şikâyetçi H.Ç., E.G.'nin davanın karara bağlandığını öne sürerek dosyaya bakan hâkimlere verilmek üzere kendisinden 1 milyon 500 bin lira daha talep ettiğini ifade etti.
WHATSAPP'TAN SAHTE MAHKEME KARARI GÖNDERMİŞLER
Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin mağdurları ikna etmek için başvurduğu yöntemi ortaya çıkardı. Şüphelilerin, H.Ç.'ye WhatsApp üzerinden "Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi" başlıklı sahte bir mahkeme kararı gönderdikleri tespit edildi.
Operasyon düzenleyen emniyet güçleri, kendisini Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan E.G. (44), makam şoförü rolündeki S.G. (27) ve dolandırıcılık organizasyonunu yönettiği değerlendirilen A.G.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı.
EMEKLİ POLİSİ BİLE AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞLER: 3 KİŞİDEN 1.8 MİLYONLUK VURGUN
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin aynı yöntemle iki kişiyi daha dolandırdığını belirledi. Galericilik yapan A.G.'den (45) 1 milyon 400 bin lira, emekli polis memuru A.H.D.'den (51) ise 150 bin lira alındığı ortaya çıkarıldı.
Mağdurlar A.G. ve A.H.D.'nin 19 Ekim'de emniyette müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı. Böylece şüphelilerin, üç kişiden toplam 1 milyon 829 bin lira aldığı belirlendi.
BASKINDA SAHTE YARGI BELGELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yaptığı aramalarda 4 cep telefonu ve SIM kart, 2 bilgisayar, 1.400 lira nakit para ile resmî kurumların adını taşıyan çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltında bulunan E.G. ve iki şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.