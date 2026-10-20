Antalya 'da araç kiralama şirketi işleten H.Ç. (48), kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan E.G.'nin, Finike'de görülen gayrimenkul anlaşmazlığı davasını lehine sonuçlandırma vaadiyle kendisinden 279 bin lira aldığını belirterek polise başvurdu.

Antalya’da kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan 3 şüpheli, sahte mahkeme kararlarıyla vatandaşlardan 1 milyon 829 bin lira aldı

"HAKİMLERE VERECEĞİZ" DİYEREK 1.5 MİLYON LİRA DAHA İSTEDİLER

Şikâyetçi H.Ç., E.G.'nin davanın karara bağlandığını öne sürerek dosyaya bakan hâkimlere verilmek üzere kendisinden 1 milyon 500 bin lira daha talep ettiğini ifade etti.

WHATSAPP'TAN SAHTE MAHKEME KARARI GÖNDERMİŞLER

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin mağdurları ikna etmek için başvurduğu yöntemi ortaya çıkardı. Şüphelilerin, H.Ç.'ye WhatsApp üzerinden "Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi" başlıklı sahte bir mahkeme kararı gönderdikleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen emniyet güçleri, kendisini Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan E.G. (44), makam şoförü rolündeki S.G. (27) ve dolandırıcılık organizasyonunu yönettiği değerlendirilen A.G.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı.