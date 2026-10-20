Aksaray’da polisten gece denetimi! Araçlar ve şüpheliler didik didik arandı
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Aksaray’da polis ekipleri gece yarısı kent genelinde şok uygulama yaptı. Yaklaşık iki saat süren denetimlerde araçlar arandı, sürücü ve yolcuların GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Araçlarda bulunan bıçak ve sopalara el konulurken trafik ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı kent genelinde şok uygulama gerçekleştirdi. Şehrin birçok noktasında düzenlenen uygulamalarda araçlar durdurularak detaylı şekilde arandı.
Sürücü ve yolcuların da arandığı uygulamalarda, şahıslar Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Araçlarda ele geçirilen bıçak ve sopa gibi suç unsuru oluşturabilecek malzemelere de el konuldu.
Kent genelindeki uygulamaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.