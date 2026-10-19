-°C
CANLI YAYIN

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

KAVŞAKTA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut A. yönetimindeki 02 S 0035 plakalı minibüs ile Simon A. idaresindeki 02 AGT 201 plakalı otomobil çarpıştı.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Simon G. ile araçlarda bulunan Diana H., Nuriye G., Ali G., Zeliha S., Şehriban Y., Rabia G., Mahmut D., Zeynal D., Asiye A., İsmihan T. ve Necla A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan 12 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki çocuk kasada otururken vuruldu! Adana'da korkunç saldırı
Sonraki Haber
16 yaşındaki çocuk kasada otururken vuruldu! Adana'da korkunç saldırı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın