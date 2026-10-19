Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı
Adıyaman-Gölbaşı karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
KAVŞAKTA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut A. yönetimindeki 02 S 0035 plakalı minibüs ile Simon A. idaresindeki 02 AGT 201 plakalı otomobil çarpıştı.
12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Simon G. ile araçlarda bulunan Diana H., Nuriye G., Ali G., Zeliha S., Şehriban Y., Rabia G., Mahmut D., Zeynal D., Asiye A., İsmihan T. ve Necla A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanede tedavi altına alınan 12 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.