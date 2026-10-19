Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.