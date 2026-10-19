-°C
CANLI YAYIN

Gümüşhane'de korkutan gaz alarmı! Polis megafonla “camlarınızı kapatın” dedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gümüşhane'de korkutan gaz alarmı! Polis megafonla “camlarınızı kapatın” dedi

Gümüşhane’de kanalizasyondan çıktığı belirtilen gaz paniğe neden oldu. Polis ekipleri megafonlarla vatandaşları camlarını kapatmaları konusunda uyarırken, gazın türü ve kaynağının belirlenmesi için KBRN ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay, İnönü Mahallesi Mordut mevkisinde meydana geldi.

Kanalizasyondan çıktığı belirtilen gaz nedeniyle bölgede tedirginlik yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, megafonlarla vatandaşlara evlerinin camlarını kapatmaları yönünde uyarılar yaptı.

Gümüşhane’de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden oldu | Fotoğraf: İHAGümüşhane’de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden oldu | Fotoğraf: İHA

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede AFAD ekipleri ile bir altın madenciliği şirketinin ekipleri tarafından gaz ölçümü gerçekleştirildi.

Gazın türü ve kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kanalizasyondan çıkan gaz korkuttu! Kaynağı araştırılıyor | Fotoğraf: İHAKanalizasyondan çıkan gaz korkuttu! Kaynağı araştırılıyor | Fotoğraf: İHA

Ekiplere ihbarda bulunan Bora Deniz Çınarlık, "Bölgeden geçerken su birikintisinde bir köpürme olduğunu fark ettim. Bunun üzerine doğalgaz yetkililerine durumu bildirdim. Doğalgaz ekipleri doğalgaz kaçağı olmadığını tespit etti. Akabinde AFAD ekipleri geldi, ölçümlerini gerçekleştirdiler. Gazın kaynağı araştırılıyor" dedi.

Bölgeye gazın tespiti için Erzurum'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri yönlendirildi.

Zonguldak Limanı'nda yağış sonrası korkutan görüntü: Tonlarca atık balıkçı teknelerini sardı
Sonraki Haber
Zonguldak Limanı'nda yağış sonrası korkutan görüntü: Tonlarca atık balıkçı teknelerini sardı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın