İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, megafonlarla vatandaşlara evlerinin camlarını kapatmaları yönünde uyarılar yaptı.

Gümüşhane’de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden oldu | Fotoğraf: İHA

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede AFAD ekipleri ile bir altın madenciliği şirketinin ekipleri tarafından gaz ölçümü gerçekleştirildi.

Gazın türü ve kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.