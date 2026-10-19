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Kadıköy'de ahşap köşkte yangın! Metruk yapı küle döndü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kadıköy'de ahşap köşkte yangın! Metruk yapı küle döndü

Kadıköy’de gece saatlerinde üç katlı metruk ahşap köşkte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken köşk kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de gece saat 01.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak üzerinde bulunan bir ahşap köşkte yangın meydana geldi. Metruk halde bulunan ahşap köşkte henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselirken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 katlı ahşap köşk tamamen yanarak küle döndü. (Foto: AA) 3 katlı ahşap köşk tamamen yanarak küle döndü. (Foto: AA)

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle köşk kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kadıköy
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