Kadıköy'de gece saat 01.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak üzerinde bulunan bir ahşap köşkte yangın meydana geldi. Metruk halde bulunan ahşap köşkte henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselirken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.