İnegöl’de hayır yemeğinin ardından 53 kişi hastanelik oldu
Giriş Tarihi:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hayır etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavın ardından mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşayan 53 kişi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanların tamamı taburcu edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde düzenlenen hayır etkinliğinde tavuklu pilav yiyen 53 kişi, rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
İkram edilen yemeğin ardından bazı katılımcılarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvuran 53 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.