İnegöl’de hayır yemeğinin ardından 53 kişi hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hayır etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavın ardından mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşayan 53 kişi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanların tamamı taburcu edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.