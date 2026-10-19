Isparta'da kanyonda can pazarı! Eğitime giden İHH ekibinden acı haber

İstanbul'dan tatbikat ve arazi eğitimi amacıyla Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki zorlu Yazılı Kanyon'a giden 14 kişilik İHH gönüllü grubundan acı haber geldi. Sarp kayalıklarda yönünü kaybeden gruptaki İHH eğitmeni Sinan Yavuz, dağlık alandan düşerek hayatını kaybetti. Uçurumların arasında mahsur kalan diğer 13 kişiyi kurtarmak için bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve 6 ilden takviye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden oluşan 14 kişilik ekip, tatbikat gerçekleştirmek üzere dün Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki sarp ve doğal güzellikleriyle bilinen Yazılı Kanyon mevkisine geldi.Ancak zorlu kanyon şartlarında ilerleyen ekibin öğle saatlerinde yönünü kaybettiği yönündeki ihbar üzerine yetkililer harekete geçti.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken acı haber geldi. Dağlık ve sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştüğü belirlenen İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

VALİ ABDULLAH ERİN BÖLGEYE GİTTİ Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgedeki ekipler seferber edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin, yürütülen çalışmaları yerinde takip etmek ve koordine etmek amacıyla operasyon bölgesine gitti. Zorlu arazi şartlarında mahsur kalan 13 gönüllünün sağ salim kurtarılması için devam eden çalışmaları adım adım takip eden Vali Erin, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA: 6 İL SEFERBER EDİLDİ

Kurtarma operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaşan Isparta Valiliği, şu açıklamada bulundu:

"18 Ekim 2026 günü saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, İstanbul'dan Isparta'ya gelen 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubunun Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. İnsansız hava aracı (İHA) destekli arama çalışmaları sonucunda grubun bulunduğu yer kısa sürede tespit edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sarp ve engebeli arazi koşullarında mahsur kalan diğer 13 kişinin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları titizlikle devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli'den toplam 28 personel ve 8 araç bölgeye sevk edildi."

İHA DESTEKLİ DEV OPERASYON: KANYONDA ZAMANA KARŞI MÜCADELE

AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyonda, İHA'larla konumları tespit edilen 13 kişinin tahliyesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sarp yamaçlar, derin yarıklar ve engebeli arazi şartlarına rağmen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve belediye ekipleri, mahsur kalan gönüllülere ulaşarak onları güvenli bölgeye çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.