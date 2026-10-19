16 yaşındaki çocuk kasada otururken vuruldu! Adana'da korkunç saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde kimya ürünleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kasada oturan 16 yaşındaki N.M. başından vurularak ağır yaralandı. Motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.