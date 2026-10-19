16 yaşındaki çocuk kasada otururken vuruldu! Adana'da korkunç saldırı
Adana'nın Seyhan ilçesinde kimya ürünleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kasada oturan 16 yaşındaki N.M. başından vurularak ağır yaralandı. Motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde kimya ürünleri satan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kasada oturan 16 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı.
İŞ YERİNE GİRİP ATEŞ AÇTI
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan N.M.'ye (16) tabancayla ateş açtı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Başından vurularak ağır yaralanan N.M., iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.