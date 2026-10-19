Muhtarlar Günü neden 19 Ekim'de kutlanıyor? İlk muhtarlık teşkilatı 1829'da kuruldu
19 Ekim Muhtarlar Günü, her yıl mahalle ve köylerde görev yapan muhtarların çalışmalarını hatırlatıyor. Osmanlı döneminde 1829’da temelleri atılan muhtarlık teşkilatı, 2015’te yayımlanan genelgeyle bu özel güne kavuştu. Peki Muhtarlar Günü neden 19 Ekim’de kutlanıyor, bu tarih nereden geliyor?
19 Ekim Muhtarlar Günü, 2026 yılında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mahalle ve köylerde vatandaşların taleplerini dinleyen, yerel sorunları ilgili kurumlara ileten muhtarlar için ayrılan bu özel günün geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.
MUHTARLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?
Türkiye'de her yıl 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu tarih, muhtarlık kurumunun tarihsel geçmişine dayanıyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmud döneminde 1829 yılında İstanbul'da kurulan ilk muhtarlık teşkilatı, zaman içinde yerel yönetim yapısının önemli bir parçası haline geldi.
Muhtarlık kurumu, mahalle ve köy sakinlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu kurumlarıyla iletişim kurulması açısından önemli bir görev üstleniyor. Muhtarların karşılaştığı sorunların gündeme taşınması, kurumun ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılması amacıyla 19 Ekim'in özel bir gün olarak belirlenmesine karar verildi.
MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Muhtarlar Günü, 19 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilan edildi. Resmi Gazete'nin 29507 sayılı nüshasında yayımlanan genelgede, muhtarlık kurumunun 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Genelgede, muhtarların köy ve mahalle sakinleriyle devlet kurumları arasında bağlantı kurduğu ve kamu yönetiminde vatandaş katılımına katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca muhtarlık kurumunun ihtiyaçlarının, karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınması gerektiği vurgulandı.