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Muhtarlar Günü neden 19 Ekim'de kutlanıyor? İlk muhtarlık teşkilatı 1829'da kuruldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhtarlar Günü neden 19 Ekim'de kutlanıyor? İlk muhtarlık teşkilatı 1829'da kuruldu

19 Ekim Muhtarlar Günü, her yıl mahalle ve köylerde görev yapan muhtarların çalışmalarını hatırlatıyor. Osmanlı döneminde 1829’da temelleri atılan muhtarlık teşkilatı, 2015’te yayımlanan genelgeyle bu özel güne kavuştu. Peki Muhtarlar Günü neden 19 Ekim’de kutlanıyor, bu tarih nereden geliyor?

19 Ekim Muhtarlar Günü, 2026 yılında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mahalle ve köylerde vatandaşların taleplerini dinleyen, yerel sorunları ilgili kurumlara ileten muhtarlar için ayrılan bu özel günün geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

Muhtarlar Günü, her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanıyor ve muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekiyor. (A Haber Grafik Ekibi)Muhtarlar Günü, her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanıyor ve muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekiyor. (A Haber Grafik Ekibi)

MUHTARLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Türkiye'de her yıl 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu tarih, muhtarlık kurumunun tarihsel geçmişine dayanıyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmud döneminde 1829 yılında İstanbul'da kurulan ilk muhtarlık teşkilatı, zaman içinde yerel yönetim yapısının önemli bir parçası haline geldi.

Muhtarlık kurumu, mahalle ve köy sakinlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu kurumlarıyla iletişim kurulması açısından önemli bir görev üstleniyor. Muhtarların karşılaştığı sorunların gündeme taşınması, kurumun ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılması amacıyla 19 Ekim'in özel bir gün olarak belirlenmesine karar verildi.

19 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan genelgeyle Muhtarlar Günü resmen ilan edildi. (A Haber)19 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan genelgeyle Muhtarlar Günü resmen ilan edildi. (A Haber)

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Muhtarlar Günü, 19 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilan edildi. Resmi Gazete'nin 29507 sayılı nüshasında yayımlanan genelgede, muhtarlık kurumunun 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Genelgede, muhtarların köy ve mahalle sakinleriyle devlet kurumları arasında bağlantı kurduğu ve kamu yönetiminde vatandaş katılımına katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca muhtarlık kurumunun ihtiyaçlarının, karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınması gerektiği vurgulandı.

İstanbul’da 1829 yılında kurulan ilk muhtarlıklar, zamanla farklı bölgelere yayıldı (A Haber)İstanbul’da 1829 yılında kurulan ilk muhtarlıklar, zamanla farklı bölgelere yayıldı (A Haber)

MUHTARLIK TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye'de muhtarlık teşkilatının geçmişi 1829 yılına uzanıyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmud döneminde İstanbul'da hayata geçirilen uygulama, mahalle düzeninin sağlanması ve yerel işlerin yürütülmesi açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

İlk muhtarlık teşkilatının kurulmasının ardından uygulama zamanla İstanbul dışına da yayıldı. Günümüzde ise muhtarlar, seçildikleri mahalle veya köyde vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara ulaştıran yerel temsilciler olarak görev yapıyor.

Muhtarlar, mahalle ve köy sakinlerinin taleplerini ilgili kamu kurumlarına iletiyor. (A Haber)Muhtarlar, mahalle ve köy sakinlerinin taleplerini ilgili kamu kurumlarına iletiyor. (A Haber)

MUHTARLARIN GÖREVLERİ NELER?

Muhtarlar, mahalle ve köylerde vatandaşlarla kamu kurumları arasında iletişimin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Yerel ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların ilgili birimlere aktarılması da muhtarların görevleri arasında bulunuyor.

Muhtarların görev ve yetkileri, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirleniyor. (A Haber)Muhtarların görev ve yetkileri, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirleniyor. (A Haber)

Muhtarların öne çıkan görevleri şöyle sıralanabilir:

  • Mahalle veya köy sakinlerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını takip etmek.
  • Vatandaşların taleplerini ilgili kamu kurumlarına iletmek.
  • Mevzuat kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
  • Yerel hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kurumlarla iletişim kurmak.
  • Mahalle veya köyde kamu hizmetlerine ilişkin bilgilendirme ve koordinasyona katkı sağlamak.

Muhtarların görev ve yetkileri ilgili mevzuatla belirleniyor. Bu nedenle her kamu işleminin doğrudan muhtarlık tarafından yapılması mümkün olmayabiliyor.

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