19 Ekim Muhtarlar Günü, 2026 yılında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mahalle ve köylerde vatandaşların taleplerini dinleyen, yerel sorunları ilgili kurumlara ileten muhtarlar için ayrılan bu özel günün geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

Muhtarlar Günü, her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanıyor ve muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekiyor. (A Haber Grafik Ekibi)

MUHTARLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Türkiye'de her yıl 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu tarih, muhtarlık kurumunun tarihsel geçmişine dayanıyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmud döneminde 1829 yılında İstanbul'da kurulan ilk muhtarlık teşkilatı, zaman içinde yerel yönetim yapısının önemli bir parçası haline geldi.

Muhtarlık kurumu, mahalle ve köy sakinlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu kurumlarıyla iletişim kurulması açısından önemli bir görev üstleniyor. Muhtarların karşılaştığı sorunların gündeme taşınması, kurumun ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılması amacıyla 19 Ekim'in özel bir gün olarak belirlenmesine karar verildi.