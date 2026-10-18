Zonguldak'ta Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki kara yoluna dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası düştü. Güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ekiplerin kayayı kaldırmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki tersaneler bölgesinde korkutan bir olay yaşandı. Dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası kara yoluna düşerek ulaşımın aksamasına yol açtı. Güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak'ta dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası, Alaplı ile Karadeniz Ereğli arasındaki kara yoluna düştü. (Foto: İHA)

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAYA YOLA DÜŞTÜ

Olay, Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun tersaneler bölgesinde meydana geldi.

Dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçasının yola düşmesi üzerine ulaşım aksadı. Güzergah, güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ! YOL YENİDEN AÇILDI

Olayın ardından ilgili ekipler, kara yoluna düşen dev kaya parçasını kaldırmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla kaya parçası yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açılarak ulaşım normale döndü.