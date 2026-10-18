İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen arıza, çok sayıda mahalleyi etkiledi. 500 milimetre çaplı ana isale hattındaki arıza nedeniyle başlatılan çalışmaların 18 Ekim Pazar günü saat 22.00 civarında tamamlanması öngörülüyor. İlçede yaşayan vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin kesintiden etkilendiğini araştırıyor.