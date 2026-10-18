Zeytinburnu’nda 11 mahallede sular kesildi! Suların geleceği saat belli oldu
İstanbul Zeytinburnu’nda 18 Ekim 2026 tarihinde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11 mahallede su kesintisi yaşanıyor. 500 milimetre çaplı ana isale hattındaki arıza için çalışma başlatılırken, suların saat 22.00 civarında yeniden verilmesi bekleniyor.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen arıza, çok sayıda mahalleyi etkiledi. 500 milimetre çaplı ana isale hattındaki arıza nedeniyle başlatılan çalışmaların 18 Ekim Pazar günü saat 22.00 civarında tamamlanması öngörülüyor. İlçede yaşayan vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin kesintiden etkilendiğini araştırıyor.
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERİ ETKİLİYOR?
Arıza nedeniyle Zeytinburnu'nda Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Nuripaşa, Seyitnizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe ve Çırpıcı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.
İçme suyu hattındaki arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken kesintinin sona ermesi, ekiplerin müdahalesinin tamamlanmasına bağlı olacak.
Su kesintisinden etkilenen mahalleler şöyle:
- Beştelsiz Mahallesi
- Gökalp Mahallesi
- Kazlıçeşme Mahallesi
- Nuripaşa Mahallesi
- Seyitnizam Mahallesi
- Sümer Mahallesi
- Telsiz Mahallesi
- Veliefendi Mahallesi
- Yenidoğan Mahallesi
- Yeşiltepe Mahallesi
- Çırpıcı Mahallesi