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Zeytinburnu’nda 11 mahallede sular kesildi! Suların geleceği saat belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zeytinburnu’nda 11 mahallede sular kesildi! Suların geleceği saat belli oldu

İstanbul Zeytinburnu’nda 18 Ekim 2026 tarihinde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11 mahallede su kesintisi yaşanıyor. 500 milimetre çaplı ana isale hattındaki arıza için çalışma başlatılırken, suların saat 22.00 civarında yeniden verilmesi bekleniyor.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen arıza, çok sayıda mahalleyi etkiledi. 500 milimetre çaplı ana isale hattındaki arıza nedeniyle başlatılan çalışmaların 18 Ekim Pazar günü saat 22.00 civarında tamamlanması öngörülüyor. İlçede yaşayan vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin kesintiden etkilendiğini araştırıyor.

Zeytinburnu’nda içme suyu hattındaki arıza nedeniyle 11 mahallede su kesintisi yaşanıyor. (A Haber Grafik Ekibi)Zeytinburnu’nda içme suyu hattındaki arıza nedeniyle 11 mahallede su kesintisi yaşanıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERİ ETKİLİYOR?

Arıza nedeniyle Zeytinburnu'nda Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Nuripaşa, Seyitnizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe ve Çırpıcı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

İçme suyu hattındaki arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken kesintinin sona ermesi, ekiplerin müdahalesinin tamamlanmasına bağlı olacak.

Nuripaşa, Seyitnizam, Sümer ve Telsiz mahallelerinde de su kesintisi uygulanıyor. (A Haber)Nuripaşa, Seyitnizam, Sümer ve Telsiz mahallelerinde de su kesintisi uygulanıyor. (A Haber)

Su kesintisinden etkilenen mahalleler şöyle:

  • Beştelsiz Mahallesi
  • Gökalp Mahallesi
  • Kazlıçeşme Mahallesi
  • Nuripaşa Mahallesi
  • Seyitnizam Mahallesi
  • Sümer Mahallesi
  • Telsiz Mahallesi
  • Veliefendi Mahallesi
  • Yenidoğan Mahallesi
  • Yeşiltepe Mahallesi
  • Çırpıcı Mahallesi

Su kesintisinin bitiş saati 18 Ekim 2026 günü saat 22.00 civarı olarak açıklandı. (A Haber)Su kesintisinin bitiş saati 18 Ekim 2026 günü saat 22.00 civarı olarak açıklandı. (A Haber)

ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Paylaşılan arıza kaydında, içme suyu hattındaki çalışmanın 18 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 civarında bitirilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Buna göre, kesintiden etkilenen mahallelerde suyun akşam saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor.

Ancak belirtilen saat tahmini bir bitiş zamanını ifade ediyor. Çalışmaların seyrine bağlı olarak suyun yeniden verilme saatinde değişiklik yaşanabilir.

Kesintinin, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaşandığı bildirildi. (A Haber)Kesintinin, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaşandığı bildirildi. (A Haber)

SU KESİNTİSİNİN SEBEBİ NE?

Kesintinin nedeni, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza olarak açıklandı. Arızanın 500 milimetre çaplı ana isale hattında meydana geldiği bildirildi.

Ekiplerin arızayı gidermek için yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmetinin yeniden sağlanması bekleniyor. Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini takip etmesi önem taşıyor.

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