İzmir'in simgesi Saat Kulesi, 125 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen kuledeki saatin Alman İmparatoru tarafından hediye edildiği biliniyor. Tarihi saatin 1974 yılında tam 02.04'te durmasının ardında ise dikkat çekici bir olay yatıyor.

İzmir'in en önemli simgelerinden biri olan tarihi Saat Kulesi, 125 yıldır Konak Meydanı'nda yükseliyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yapı, görkemli mimarisinin yanı sıra geçmişinde barındırdığı ilginç ayrıntılarla da dikkat çekiyor. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan kulenin hikayesi, Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümüne dayanıyor. Bu özel yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarında kalıcı eserler yapılması kararlaştırıldı. İzmir'de hayata geçirilen eser ise bugün kentin simgesi haline gelen Saat Kulesi oldu.

İzmir'in simgelerinden tarihi Saat Kulesi, 125 yıllık geçmişiyle Konak Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. (Foto: İHA) TEMELİ 1900 YILINDA ATILDI Dönemin İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa'nın öncülüğünde kulenin temeli 1 Temmuz 1900 tarihinde atıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından yapı, 1 Eylül 1901'de düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Péré tarafından tasarlanan kule, 25 metre yüksekliği ve dört katlı yapısıyla öne çıkıyor. Osmanlı ve Kuzey Afrika mimarisinden izler taşıyan tarihi eser, oryantalist tarzı ve ince taş işçiliğiyle de dikkat çekiyor. SAATİ ALMAN İMPARATORU HEDİYE ETTİ İzmir Saat Kulesi'nin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de üzerindeki mekanik saat oldu. Kulenin saati, dönemin Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından Sultan II. Abdülhamid'e hediye edildi. Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin bir simgesi olan bu hediye, kulenin tarihindeki önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.