İzmir'in 125 yıllık simgesinin bilinmeyen hikayesi: Saat neden 02.04'te durdu?
İzmir'in simgesi Saat Kulesi, 125 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen kuledeki saatin Alman İmparatoru tarafından hediye edildiği biliniyor. Tarihi saatin 1974 yılında tam 02.04'te durmasının ardında ise dikkat çekici bir olay yatıyor.
İzmir'in en önemli simgelerinden biri olan tarihi Saat Kulesi, 125 yıldır Konak Meydanı'nda yükseliyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yapı, görkemli mimarisinin yanı sıra geçmişinde barındırdığı ilginç ayrıntılarla da dikkat çekiyor.
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan kulenin hikayesi, Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümüne dayanıyor. Bu özel yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarında kalıcı eserler yapılması kararlaştırıldı. İzmir'de hayata geçirilen eser ise bugün kentin simgesi haline gelen Saat Kulesi oldu.
TEMELİ 1900 YILINDA ATILDI
Dönemin İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa'nın öncülüğünde kulenin temeli 1 Temmuz 1900 tarihinde atıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından yapı, 1 Eylül 1901'de düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.
Fransız mimar Raymond Charles Péré tarafından tasarlanan kule, 25 metre yüksekliği ve dört katlı yapısıyla öne çıkıyor. Osmanlı ve Kuzey Afrika mimarisinden izler taşıyan tarihi eser, oryantalist tarzı ve ince taş işçiliğiyle de dikkat çekiyor.
SAATİ ALMAN İMPARATORU HEDİYE ETTİ
İzmir Saat Kulesi'nin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de üzerindeki mekanik saat oldu. Kulenin saati, dönemin Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından Sultan II. Abdülhamid'e hediye edildi.
Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin bir simgesi olan bu hediye, kulenin tarihindeki önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.
SAAT TAM 02.04'TE DURDU
Tarihi kulenin geçmişinde dikkat çeken olaylardan biri ise 1974 yılında yaşandı. İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem, kentin simgesi haline gelen yapıya da zarar verdi.
Depremin etkisiyle kulenin mekanik saati, sarsıntının yaşandığı an olan 02.04'te durdu. Böylece tarihi saat, depremin meydana geldiği zamanı da kaydetmiş oldu.
Hasar gören kulede daha sonra restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından saat yeniden çalışır hale getirildi.
125 YILDIR ZAMANA MEYDAN OKUYOR
Açıldığı günden bu yana İzmir'in önemli buluşma noktalarından biri olan Saat Kulesi, bugün de Konak Meydanı'ndaki yerini koruyor.
Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e uzanan geçmişiyle pek çok olaya tanıklık eden tarihi yapı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
125 yıllık geçmişi, mimarisi ve dikkat çeken hikayesiyle İzmir Saat Kulesi, kentin en tanınan simgeleri arasında yer alıyor.