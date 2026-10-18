Kırklareli'nde ilaç fabrikasında korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Kırklareli’nin Vize ilçesinde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevre illerden de destek ekipleri gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.