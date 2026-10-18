Kırklareli'nde ilaç fabrikasında korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

Kırklareli’nin Vize ilçesinde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevre illerden de destek ekipleri gönderildi.