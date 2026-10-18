Şanlıurfa'da bekçi ile kuzunun sıra dışı dostluğu: "Benim beşinci çocuğum"
Şanlıurfa'da bir tır garajında bekçilik yapan 62 yaşındaki İbrahim Çiçek'in kuzusuyla kurduğu sıra dışı dostluk görenleri şaşırtıyor. Dokuz ay önce sahiplendiği kuzusunu beşinci çocuğu gibi gören Çiçek, gün boyunca yanından ayrılmayan sevimli dostunun artık garajın ikinci bekçisi olduğunu söylüyor.
Şanlıurfa'da bir tır garajında bekçilik yapan İbrahim Çiçek ile kuzusu arasındaki dostluk, görenlerin ilgisini çekiyor. Henüz bir aylıkken sahiplendiği kuzusunu kendi elleriyle büyüten 62 yaşındaki Çiçek, günün büyük bölümünü onunla geçiriyor. Sahibinin peşinden ayrılmayan kuzu ise verilen komutlara karşılık vermesiyle dikkat çekiyor.
Eyyübiye ilçesinde yaşayan İbrahim Çiçek, dokuz ay önce sahiplendiği kuzusuna adeta bir bebek gibi bakıyor. İlk zamanlarda sütle beslediği kuzusuna bugün badem şekeri, ekmek ve ot veren Çiçek, onu beşinci çocuğu gibi görüyor.
SAHİBİNİN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMIYOR
Kuzusuyla arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten Çiçek, hayvanın gün boyunca kendisine eşlik ettiğini ve birlikte tır garajını gezdiklerini anlattı.
Çiçek'in kendisinden habersiz hiçbir yere gitmediğini söylediği kuzu, "gel", "git", "kalk" ve "otur" gibi komutlara da karşılık veriyor.
Garajda çalışanların ve buraya gelenlerin ilgisini çeken kuzu, sahibine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.
"BENİM BEŞİNCİ ÇOCUĞUM, İKİNCİ BEKÇİ OLDU"
Kuzusuyla kurduğu dostluğu anlatan İbrahim Çiçek, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Benim beşinci çocuğumdur. Benim yanımdan ayrılmaz. Yavru iken aldım. Süt ile besledim. Şimdi büyüdü böyle oldu. Şimdi 9 aylık oldu. Şimdi benimle beraber bu otoparkın hepsini geziyor. Ben burada bekçiyim o da ikinci bekçi oldu. O da bizimle beraber dolaşıyor."
"ARAMIZDAKİ SEVGİYİ HİÇ KİMSE ÇÖZEMİYOR"
Kuzusunun kendisine çok alıştığını belirten Çiçek, aralarındaki bağın nasıl oluştuğunu kendisinin de açıklayamadığını söyledi.
Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sevgi bu bağlılık aramızda nasıl oldu, ben de çözemiyorum. Biri kovalayınca kucağıma geliyor. Canı isteyince kucağıma geliyor. Daha önceleri eve götürüyordum, biraz ev sakinleri rahatsız olunca artık depoda besliyorum. Benden uzaklaşınca bağırıyor. Şimdi şu karşıdaki yere koysam kıyameti koparır. Bu hayvan bana tam alıştı. Aramızdaki sevgiyi de hiç kimse çözemiyor. Kimse çözemez de. Bunun sırrı bana çok kötü alıştı. Ben de ona alıştım, şimdi kesmeye de kıyamıyorum."
Kuzusunu kesmeye kıyamadığını dile getiren Çiçek, onunla uzun yıllar birlikte yaşamayı planlıyor.