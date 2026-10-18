Şanlıurfa'da bir tır garajında bekçilik yapan İbrahim Çiçek ile kuzusu arasındaki dostluk, görenlerin ilgisini çekiyor. Henüz bir aylıkken sahiplendiği kuzusunu kendi elleriyle büyüten 62 yaşındaki Çiçek, günün büyük bölümünü onunla geçiriyor. Sahibinin peşinden ayrılmayan kuzu ise verilen komutlara karşılık vermesiyle dikkat çekiyor.

Eyyübiye ilçesinde yaşayan İbrahim Çiçek, dokuz ay önce sahiplendiği kuzusuna adeta bir bebek gibi bakıyor. İlk zamanlarda sütle beslediği kuzusuna bugün badem şekeri, ekmek ve ot veren Çiçek, onu beşinci çocuğu gibi görüyor.