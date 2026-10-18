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Cezaevi nakil aracı devrildi! Sivas'taki kazada 7 kişi yaralandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cezaevi nakil aracı devrildi! Sivas'taki kazada 7 kişi yaralandı

Erzurum’dan Ankara’ya giden cezaevi nakil aracı, Sivas’ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Erzincan kara yolunda, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi.

CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ! 7 KİŞİ YARALANDI

Erzurum'dan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan bir kişi, jandarma ekipleri ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yedi kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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