Şanlıurfa'da apartman dairesinde yangın! Aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.