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Şanlıurfa'da apartman dairesinde yangın! Aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Şanlıurfa'da apartman dairesinde yangın! Aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ruha Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.

#Şanlıurfa
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