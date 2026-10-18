Kayseri'de hesap kavgasında kan aktı! Kask kamerası dehşeti saniye saniye kaydetti

Edinilen bilgilere göre, siparişi adrese getiren kurye Ö.Y. ile siparişi veren E.A. arasında ödeme sırasında anlaşmazlık çıktı. Kapı önünde başlayan sözlü tartışma, taraflar arasındaki gerilimin artmasıyla büyüyerek apartman dışına taştı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN ANNESİ DE YARALANDI

Apartman önünde devam eden kavgada E.A., belinden çıkardığı bıçakla kurye Ö.Y.'ye peş peşe darbeler indirdi. Bu sırada oğlunu durdurmak ve kavgayı ayırmak için araya giren anne S.A. da bıçak darbeleriyle yaralandı. Sokak ortasında yaşanan olay, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

BIÇAKLI SALDIRI KASK KAMERASINA YANSIDI Olay anları, kurye Ö.Y.'nin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kuryenin siparişi adrese getirdiği, kapıda ödeme nedeniyle başlayan tartışmanın ardından tarafların apartman önüne çıktığı ve E.A.'nın belindeki bıçağı çıkararak kuryeye ve araya giren annesine saldırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kurye Ö.Y. ile anne S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.