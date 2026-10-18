-°C
CANLI YAYIN

Batman’da balkonda halı çırparken 8. kattan düştü!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Batman’da balkonda halı çırparken 8. kattan düştü!

Batman’da 8. katta bulunan evinin balkonunda halı çırptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 30 yaşındaki E.I., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir binanın 8. katında ikamet eden E.I. (30), iddiaya göre balkonda halı çırptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.I.'nın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Ekim ayında kar sürprizi! Safranbolu'da ormanlar beyaza büründü
Sonraki Haber
Ekim ayında kar sürprizi! Safranbolu'da ormanlar beyaza büründü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın