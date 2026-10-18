El Nino için 2026 sonu beklentisi: Sıcaklık ve yağış tahminlerinde öne çıkan bölgeler
Dünya Meteoroloji Örgütü’nün ekim-aralık 2026 tahmininde El Nino koşullarının güçlenerek aralıkta zirveye yaklaşması bekleniyor. Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıkları artarken, küresel sıcaklık ve yağış dağılımında da değişimler öngörülüyor.
Pasifik Okyanusu'nda etkisini gösteren El Nino koşullarının, 2026 yılının son aylarında daha da güçlenmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bünyesindeki çoklu model tahminleri, ekim-aralık döneminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmeye devam edeceğine ve El Nino göstergelerinin aralık ayında en yüksek seviyelerine yaklaşacağına işaret ediyor.
EL NİNO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Rapordaki en önemli ayrıntılardan biri, El Nino'nun henüz başlayacak bir olay olarak değerlendirilmemesi. Haziran-temmuz-ağustos 2026 dönemine ait gözlemler, Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini ve El Nino koşullarının zaten oluştuğunu gösteriyor.
WMO'nun Eylül 2026 tarihli küresel mevsimlik iklim güncellemesinde yer alan verilere göre, Nino 3.4 bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığı anomalisi ağustos ayında 2,5 dereceye yükseldi. Haziran ayında 2 derece olan mevsimlik ortalama da yaz dönemi boyunca sıcaklıkların normalin üzerinde kaldığını ortaya koydu.
Asıl dikkat çeken gelişme ise önümüzdeki aylara ilişkin tahminler. Raporda yer alan çoklu model tahminleri, El Nino göstergelerindeki yükselişin sonbaharda devam edeceğine ve 2026 yılının aralık ayında en yüksek seviyesine yaklaşacağına işaret ediyor.
EL NİNO İÇİN EKİM, KASIM VE ARALIK TAHMİNLERİ
Raporda yer alan Nino 3.4 endeksine ilişkin tahminler şöyle:
Bu değerler, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ilgili referans ortalamaya göre ne kadar yüksek olabileceğini gösteren tahminlerdir. Bunlar hava sıcaklığı tahmini değildir.
Önemli bir ayrıntı: Tablodaki değerler, raporda sunulan model tahminleridir; gerçekleşmiş ölçümler olarak değerlendirilmemelidir. Tahminlerdeki belirsizlik payları da dikkate alınmalıdır.