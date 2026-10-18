Pasifik Okyanusu'nda etkisini gösteren El Nino koşullarının, 2026 yılının son aylarında daha da güçlenmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bünyesindeki çoklu model tahminleri, ekim-aralık döneminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmeye devam edeceğine ve El Nino göstergelerinin aralık ayında en yüksek seviyelerine yaklaşacağına işaret ediyor.

El Niño koşullarının 2026 yılının son aylarında güçlenmesi bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)

EL NİNO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rapordaki en önemli ayrıntılardan biri, El Nino'nun henüz başlayacak bir olay olarak değerlendirilmemesi. Haziran-temmuz-ağustos 2026 dönemine ait gözlemler, Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini ve El Nino koşullarının zaten oluştuğunu gösteriyor.

WMO'nun Eylül 2026 tarihli küresel mevsimlik iklim güncellemesinde yer alan verilere göre, Nino 3.4 bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığı anomalisi ağustos ayında 2,5 dereceye yükseldi. Haziran ayında 2 derece olan mevsimlik ortalama da yaz dönemi boyunca sıcaklıkların normalin üzerinde kaldığını ortaya koydu.

Asıl dikkat çeken gelişme ise önümüzdeki aylara ilişkin tahminler. Raporda yer alan çoklu model tahminleri, El Nino göstergelerindeki yükselişin sonbaharda devam edeceğine ve 2026 yılının aralık ayında en yüksek seviyesine yaklaşacağına işaret ediyor.