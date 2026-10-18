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El Nino için 2026 sonu beklentisi: Sıcaklık ve yağış tahminlerinde öne çıkan bölgeler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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El Nino için 2026 sonu beklentisi: Sıcaklık ve yağış tahminlerinde öne çıkan bölgeler

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün ekim-aralık 2026 tahmininde El Nino koşullarının güçlenerek aralıkta zirveye yaklaşması bekleniyor. Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıkları artarken, küresel sıcaklık ve yağış dağılımında da değişimler öngörülüyor.

Pasifik Okyanusu'nda etkisini gösteren El Nino koşullarının, 2026 yılının son aylarında daha da güçlenmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bünyesindeki çoklu model tahminleri, ekim-aralık döneminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmeye devam edeceğine ve El Nino göstergelerinin aralık ayında en yüksek seviyelerine yaklaşacağına işaret ediyor.

El Niño koşullarının 2026 yılının son aylarında güçlenmesi bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)El Niño koşullarının 2026 yılının son aylarında güçlenmesi bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)

EL NİNO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rapordaki en önemli ayrıntılardan biri, El Nino'nun henüz başlayacak bir olay olarak değerlendirilmemesi. Haziran-temmuz-ağustos 2026 dönemine ait gözlemler, Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini ve El Nino koşullarının zaten oluştuğunu gösteriyor.

WMO'nun Eylül 2026 tarihli küresel mevsimlik iklim güncellemesinde yer alan verilere göre, Nino 3.4 bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığı anomalisi ağustos ayında 2,5 dereceye yükseldi. Haziran ayında 2 derece olan mevsimlik ortalama da yaz dönemi boyunca sıcaklıkların normalin üzerinde kaldığını ortaya koydu.

Asıl dikkat çeken gelişme ise önümüzdeki aylara ilişkin tahminler. Raporda yer alan çoklu model tahminleri, El Nino göstergelerindeki yükselişin sonbaharda devam edeceğine ve 2026 yılının aralık ayında en yüksek seviyesine yaklaşacağına işaret ediyor.

WMO tahminlerine göre El Niño göstergeleri aralık ayında zirveye yaklaşacak. (A Haber)WMO tahminlerine göre El Niño göstergeleri aralık ayında zirveye yaklaşacak. (A Haber)

EL NİNO İÇİN EKİM, KASIM VE ARALIK TAHMİNLERİ

Raporda yer alan Nino 3.4 endeksine ilişkin tahminler şöyle:

Dönem
Tahmin edilen sıcaklık anomalisi
Ekim 2026
+3,5 ± 0,3°C
Kasım 2026
+3,8 ± 0,3°C
Aralık 2026
+3,9 ± 0,5°C
Ekim-Aralık ortalaması
+3,7 ± 0,4°C

Bu değerler, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ilgili referans ortalamaya göre ne kadar yüksek olabileceğini gösteren tahminlerdir. Bunlar hava sıcaklığı tahmini değildir.

Önemli bir ayrıntı: Tablodaki değerler, raporda sunulan model tahminleridir; gerçekleşmiş ölçümler olarak değerlendirilmemelidir. Tahminlerdeki belirsizlik payları da dikkate alınmalıdır.

Niño 3.4 bölgesindeki sıcaklık anomalisinin aralıkta 3,9 dereceye ulaşması öngörülüyor. (A Haber)Niño 3.4 bölgesindeki sıcaklık anomalisinin aralıkta 3,9 dereceye ulaşması öngörülüyor. (A Haber)

EL NİNO KIŞ MEVSİMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

El Nino, Ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla bağlantılı doğal bir iklim olayıdır. Bu değişim, atmosferdeki dolaşımı etkileyerek dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzenlerinin değişmesine yol açabilir.

Ancak etkiler her yerde aynı şekilde görülmez. Bazı bölgelerde yağışlar artabilirken bazı bölgelerde kuraklık riski yükselir. Benzer şekilde, normalden sıcak koşulların öne çıktığı alanlar bulunurken farklı bölgelerde daha soğuk hava koşulları da görülebilir.

WMO raporu, Ekim-Aralık 2026 döneminde küresel ölçekte kara alanlarının büyük bölümünde normalin üzerinde sıcaklık olasılığının arttığını belirtiyor. Yağış tahminlerinde ise bölgeler arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle El Nino'nun güçlenmesi dünyanın her yerinde kışın daha sıcak veya daha yağışlı geçeceği anlamına gelmiyor.

Yağış tahminleri, bazı bölgelerde kuraklık riskinin artabileceğini ortaya koyuyor. (A Haber)Yağış tahminleri, bazı bölgelerde kuraklık riskinin artabileceğini ortaya koyuyor. (A Haber)

DMÖ'NÜN KIŞ ÖNCESİ SICAKLIK TAHMİNLERİNDE ÖNE ÇIKAN BÖLGELER

Rapora göre Ekim-Aralık 2026 döneminde normalin üzerinde sıcaklık ihtimalinin arttığı bölgeler geniş bir alana yayılıyor. Öne çıkan bölgeler şöyle sıralanıyor:

  • Afrika: Kıtanın çeşitli bölgelerinde normalin üzerinde sıcaklık olasılığı artıyor.
  • Güney Avrupa ve Arap Yarımadası: Mevsim ortalamasının üzerinde sıcaklık ihtimalinin yükseldiği alanlar arasında yer alıyor.
  • Güney Amerika: Ekvator ile 30 derece güney enlemleri arasındaki bölgelerde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretme olasılığı artıyor.
  • Güney Avustralya: Kıtanın güney kesimlerinde de normalden sıcak koşullar öne çıkıyor.
  • Kuzey Amerika: ABD'nin güney kesimleri, Orta Amerika ve Karayipler'in bazı bölümlerinde sıcaklık tahminleri normalin üzerinde değerlere işaret ediyor.

Bazı bölgelerde normalin üzerinde yağış ihtimali öne çıkarken diğerlerinde kuraklık bekleniyor. (A Haber)Bazı bölgelerde normalin üzerinde yağış ihtimali öne çıkarken diğerlerinde kuraklık bekleniyor. (A Haber)

EL NİNO YAĞIŞLARI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR?

WMO'nun yağış tahminleri, El Nino ile bağlantılı küresel değişimlerin farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Raporda özellikle şu eğilimler öne çıkıyor:

  • Güney ve Orta Amerika: Güney Amerika'nın kuzeybatısı ile doğusundaki bazı bölgelerde normalin altında yağış olasılığı artıyor. Orta Amerika'nın güney kesimlerinde de daha kurak koşullar öne çıkıyor.
  • Kuzey Amerika: Kuzey Amerika'nın 45 derece kuzey enleminin güneyinde kalan bazı bölgelerinde normalin üzerinde yağış ihtimali bulunuyor.
  • Hint alt kıtası: Normalin altında yağış olasılığının arttığı bölgeler arasında yer alıyor.
  • Orta Asya ve Arap Yarımadası'nın kuzeyi: Bazı alanlarda normalin üzerinde yağış ihtimali öne çıkıyor.
  • Ekvatoral Afrika: Büyük Afrika Boynuzu bölgesinde normalin üzerinde yağış olasılığı artıyor.
  • Batı Pasifik ve Ekvatoral Atlantik: Geniş alanlarda normalin altında yağış ihtimalinin yükseldiği görülüyor.

El Niño ve La Niña, Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının farklılaşmasıyla ortaya çıkıyor. (A Haber)El Niño ve La Niña, Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının farklılaşmasıyla ortaya çıkıyor. (A Haber)

EL NİNO İLE LA NİNA ARASINAKİ FARK NE?

El Nino ve La Nina, Ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden farklı seyrettiği iki ayrı iklim evresidir.

  • El Nino: Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ilişkilidir.
  • La Nina: Aynı bölgede deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin altına düşmesiyle ilişkilidir.

Her iki olay da atmosferik dolaşımı etkileyerek dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzenlerini değiştirebilir. Ancak sonuçlar, olayın şiddetine ve diğer iklim koşullarına bağlı olarak değişir.

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