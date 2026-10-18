Aydın'da acı haber! Anne ve babası bıçaklanarak öldürülen Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti
Aydın'da görev yapan aile hekimi Dr. Ahmet Çakaloğlu, kanser tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede hayatını kaybetti. Anne ve babası geçtiğimiz şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürülen Çakaloğlu'nun vefatı, sağlık camiasını hüzne boğdu.
Aydın'da görev yapan aile hekimi Dr. Ahmet Çakaloğlu'ndan acı haber geldi. Geçtiğimiz şubat ayında anne ve babasını evlerinde işlenen cinayette kaybeden Çakaloğlu, kanser tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede hayatını kaybetti.
Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Çakaloğlu, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Çakaloğlu'nun vefatı, Aydın sağlık camiasında üzüntüyle karşılandı.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ahmet Çakaloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
Şenkul, mesajında merhum hekime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.
ANNE VE BABASI EVLERİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Dr. Ahmet Çakaloğlu'nun anne ve babası Turgut ve Nuran Çakaloğlu, geçtiğimiz şubat ayında Aydın'ın Efeler ilçesindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
H.A., hırsızlık amacıyla girdiği evde yaşlı çiftin kendisine tepki göstermesi üzerine cinayeti işlediğini itiraf etmişti.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.