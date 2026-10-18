Edirne’de kum ocağında park halindeki 3 kamyon yandı

Edirne'deki bir kum ocağında park hâlindeki kamyonlarda gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir kamyonda başlayan ve kısa sürede yakındaki iki kamyona daha sıçrayan alevler, geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında üç kamyon da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki kum ocağında, bugün saat 24.00 sıralarında park hâlindeki bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yakındaki iki kamyona daha sıçramasıyla yangın büyüdü.

Alevleri gören ocak çalışanları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında üç kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.