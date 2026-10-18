Bursa’da sağanak alarmı! Tarım arazileri sular altında kaldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde etkili olan aşırı yağış, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Kozdere Mahallesi’nde tarlaların suyla kaplandığı görülürken, Yenişehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınlarının önüne geçmek için su kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yoğun yağış, tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Kozdere Mahallesi'nde tarlaların suyla kaplandığı görülürken, Yenişehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınlarının önüne geçmek için su kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Yağışın ardından tarım arazilerinde biriken sular, bölgedeki üreticilerde endişeye yol açtı. Yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı harekete geçen belediye ekipleri, suyun tahliyesini kolaylaştırmak ve yeni su baskınlarını önlemek amacıyla ilçedeki su kanallarında temizlik çalışması yürüttü.

Bölgede yağışın tarım arazileri üzerindeki etkisi dikkat çekerken, ekiplerin olası sel baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.