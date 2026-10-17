Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun annesi dahil 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kan donduran olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi.

ANNESİ TARAFINDAN ÜTÜYLE YAKILDI

İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.