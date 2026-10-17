İzmir’de 9 yıldır aranan eski karı koca kıskıvrak yakalandı: 32 ayrı suçtan 28'er yıl hapisleri vardı
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İzmir’de emniyet güçlerinin aranan şüphelilere yönelik çalışması sonucunda bir firari daha yakalandı. Tam 32 ayrı dolandırıcılık dosyası kapsamında haklarında 28’er yıl hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir firari olan eski karı koca, polisin düzenlediği operasyonla saklandıkları adreste yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından, 32 ayrı dolandırıcılık dosyası kapsamında toplam 28 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ve 97 bin lira idari para cezasıyla aranan B.L. ile aynı suç ve cezalar nedeniyle aranan eski eşi S.T.'nin saklandığı adres tespit edildi.
9 yıl 18 gündür firari olan eski karı kocanın Bornova ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.