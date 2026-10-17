İzmir’de 9 yıldır aranan eski karı koca kıskıvrak yakalandı: 32 ayrı suçtan 28'er yıl hapisleri vardı

İzmir’de emniyet güçlerinin aranan şüphelilere yönelik çalışması sonucunda bir firari daha yakalandı. Tam 32 ayrı dolandırıcılık dosyası kapsamında haklarında 28’er yıl hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir firari olan eski karı koca, polisin düzenlediği operasyonla saklandıkları adreste yakalandı.