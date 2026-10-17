Adıyaman’da motosikletle kaçış pahalıya patladı! Ehliyetsiz sürücüye 326 bin TL ceza
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Adıyaman’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Plakasız motosiklet kullandığı ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, ihlalleri nedeniyle toplam 326 bin TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi'nde plakasız bir motosikletten şüphelenen polis ekipleri, sürücüyü durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve plakasız motosiklet kullanmak nedeniyle toplam 326 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet ise işlemlerin tamamlanmasının ardından otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.