Adıyaman’da motosikletle kaçış pahalıya patladı! Ehliyetsiz sürücüye 326 bin TL ceza

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman 'ın Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi'nde plakasız bir motosikletten şüphelenen polis ekipleri, sürücüyü durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Polisten kaçan sürücüye 326 bin TL ceza kesildi (İHA)

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve plakasız motosiklet kullanmak nedeniyle toplam 326 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet ise işlemlerin tamamlanmasının ardından otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.