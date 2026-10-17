Sakarya'da sel felaketine Mehmetçik yetişti! Minik bebeği halatla kurtardılar, yaşlıları sırtlarında taşıdılar

Sakarya’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Sel sularının ortasında kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri yetişti. Halat düzeneği kurarak minik bir bebeği tahliye eden, yaşlı vatandaşları sırtlarında taşıyarak güvenli bölgelere ulaştıran Mehmetçik’in yoğun çabası saniye saniye kameralara yansıdı.