Sakarya'da sel felaketine Mehmetçik yetişti! Minik bebeği halatla kurtardılar, yaşlıları sırtlarında taşıdılar
Sakarya’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Sel sularının ortasında kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri yetişti. Halat düzeneği kurarak minik bir bebeği tahliye eden, yaşlı vatandaşları sırtlarında taşıyarak güvenli bölgelere ulaştıran Mehmetçik’in yoğun çabası saniye saniye kameralara yansıdı.
Sakarya genelinde önceki gün başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Derelerin taşması ve sokakların suyla kaplanması sonucu çok sayıda vatandaş sel sularının ortasında mahsur kaldı. İhbarların ardından harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
AZGIN SULARIN ÜZERİNDEN HALATLA GELEN KURTULUŞ
Zorlu hava ve doğa koşullarına rağmen bölgeye ulaşan jandarma personeli, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Coşkun akan derenin ortasında mahsur kalan bir aileye ulaşan ekipler, akıntıya karşı derenin üzerine halat hattı kurdu.
Minik bir bebek, kurulan halat düzeneğiyle dikkatlice karşıya geçirilerek sel sularının arasından güvenli şekilde tahliye edildi.
YAŞLILARI SIRTLARINDA TAŞIDILAR, CAN DOSTLARI UNUTULMADI
Kurtarma çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, yürümekte güçlük çeken yaşlı vatandaşları sırtlarında taşıyarak güvenli noktalarda bekleyen askerî araçlara ulaştırdı.
Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarışan Mehmetçik, selden etkilenen hayvanları da unutmadı. Çok sayıda hayvan güvenli bölgelere tahliye edildi. Kameralara yansıyan kurtarma anları yürekleri ısıttı.