Eskişehir'de polisten zehir tacirine geçit yok! Koltuk altından 2 kilo metamfetamin çıktı

Eskişehir’de narkotik polisinin kent girişinde gerçekleştirdiği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş bir poşette 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsü İ.A., sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan İ.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.